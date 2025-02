Neue Mitgliedschaft / Klüh Catering tritt Allianz für Verantwortungsvolle Esskultur bei (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Klüh Catering, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, ist

Gründungsmitglied in der Allianz für Verantwortungsvolle Esskultur (AVE), die

nun offiziell ihre Arbeit aufnimmt. Die AVE hat sich der nachhaltigen

Transformation der Gemeinschaftsgastronomie verschrieben und setzt dabei auf

eine enge Zusammenarbeit, innovative Strategien und wissenschaftliche

Begleitung, um praktikable Lösungen für eine ökologische, soziale und

wirtschaftlich verantwortungsvolle Esskultur zu entwickeln.



Die Mitgliedschaft in der AVE ermöglicht Klüh Catering den Zugang zu einer neuen

Form der Kooperation, bei der praktisches Wissen gebündelt und geteilt wird und

gemeinsame Herausforderungen wie nachhaltige, regionale Beschaffung oder

Weiterbildungskonzepte im Rahmen größerer Projekte angegangen werden. Zudem

können Best Practices besser sichtbar und in praxisnahen Formaten für

gemeinschaftsgastronomische Betriebe erfahrbar gemacht werden.





