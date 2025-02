Warum die Vetter Consulting GmbH Unternehmern mehr als Versicherungen und Finanzprodukte bietet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mannheim (ots) - Geschäftlich perfekt abgesichert und privat bestensaufgestellt? Viele Unternehmer sind unsicher, wenn sich ihnen diese Fragestellt. Um ihnen alles rund um die Themen Finanzen und Versicherungenabzunehmen, bietet ihnen die Vetter Consulting GmbH maßgeschneiderte Lösungenund begleitet sie mit ihren Dienstleistungen von der Gründung bis zur Expansion.Warum das auch die betriebliche Altersversorgung und den Geschäftsführervertrageinschließt, erfahren Sie hier.Irgendwann kommt jeder Unternehmer zwangsläufig an den Punkt, an dem er sichfragt, ob sein gewöhnlicher Versicherungsvertreter wirklich geeignet ist, seinegeschäftliche und private Absicherung sinnvoll zu regeln. Er hat den Eindruck,dass er zu hohe Beträge für die Versicherung seines Unternehmens zahlt und dabeimöglicherweise nicht einmal alle Risiken abgedeckt sind. Mit den Leistungenseiner privaten Krankenversicherung ist er schon lange nicht mehr zufrieden under vermutet zudem, dass seine Ruhestandsvorsorge deutlich besser eingerichtetsein könnte. "Ein Versicherungsberater ist in der Regel darauf ausgerichtet,Standardversicherungen und bestimmte Finanzprodukte zu verkaufen, denn damitmacht er sein Geschäft. Aber auch wenn er eine echte Beratung für Unternehmerliefern wollte, würde er schnell an seine Grenzen stoßen, weil ihm ganz einfachdas nötige unternehmerische Wissen fehlt", sagt Luca Himmer, Vertriebsleiter derVetter Group. "Im Ergebnis sehen wir dann, dass es in manchen Bereichen einefalsche oder gar keine Absicherung gibt und die Finanzierung desUnternehmergehalts rechtlich bedenklich ist.""Ein Unternehmer braucht für sich selbst und sein Unternehmen eine Beratung, diedas Thema Versicherungen und Finanzen mit einer unternehmerischen DNA angeht",fügt er hinzu. "Es ist doch so, dass wir für viele Gebiete Lösungen haben, dieauf den ersten Blick wenig mit unserem Bereich zu tun haben, aber für dieGesundheit des Unternehmens entscheidend sind." Luca Himmer gründete bereitswährend seines Abiturs sein erstes Unternehmen, wodurch er sich einumfangreiches Netzwerk aufbaute und wertvolle Erfahrungen in sämtlichen Phasendes Unternehmensaufbaus sammelte. Insbesondere der erfolgreiche Aufbau eines15-köpfigen Teams prägte sein tiefes Verständnis für die typischenHerausforderungen von Wachstumsunternehmen. Diese Expertise brachte er in seineRolle als Vertriebsleiter der Vetter Group ein, um Tobias Vetter, den Gründerund Geschäftsführer der Vetter Consulting GmbH, bei der strategischen Finanz-und Versicherungsberatung zu unterstützen. Neben seinen fachlichenQualifikationen, die unter anderem fachliche Lizenzen umfassen, stützt sich