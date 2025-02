Estée Lauder Aktie crasht nach Quartalsergebnis

Diese Entwicklungen überschatteten die Quartalsergebnisse, die zwar schwach ausfielen, aber nicht so schlecht waren wie von den Analysten erwartet.

"Angesichts der Herausforderungen im asiatischen Reiseeinzelhandel, der verhaltenen Verbraucherstimmung in China und Korea, sowie der sich entwickelnden geopolitischen Unsicherheiten rechnet das Unternehmen kurzfristig mit anhaltender Volatilität und eingeschränkter Visibilität", erklärte Estée Lauder in einer Stellungnahme. Unter den aktuellen Bedingungen verzichtet das Unternehmen auf eine Prognose für das Geschäftsjahr 2025.

Nach mehreren Jahren mit rückläufigen Umsätzen in China und einem wachsenden Verlust von Marktanteilen an die Konkurrenz startet Estée Lauder nun das Programm "Beauty Reimagined", um nachhaltiges Umsatzwachstum zu erzielen und zweistellige operative Margen wiederherzustellen.

"Wir transformieren unser operatives Modell grundlegend, um schlanker, schneller und agiler zu werden", erklärte CEO Stéphane de La Faverie.

Zudem erweitert das Unternehmen sein bereits bestehendes "Profit Recovery and Growth Plan" (PRGP), das größtenteils in den Geschäftsjahren 2025 und 2026 umgesetzt und bis 2027 abgeschlossen sein soll. Die Erweiterung des PRGP wird eine Restrukturierungsbelastung von 1,2 bis 1,6 Milliarden US-Dollar mit sich bringen. Im Klartext: Estée Lauder plant einen Nettoabbau von 5.800 bis 7.000 Stellen.

Mit Blick auf das aktuelle Quartal erwartet das Unternehmen angesichts der Herausforderungen im asiatischen Handel einen deutlichen Rückgang der Profitabilität. Die bereinigten Gewinne sollen zwischen 0,20 und 0,30 US-Dollar pro Aktie liegen – ein drastischer Rückgang gegenüber den 0,97 US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal und deutlich unter der Analystenerwartung von 0,63 US-Dollar.

Im zurückliegenden Quartal verzeichnete der Kosmetikkonzern einen Umsatzrückgang von 6 Prozent, insbesondere durch ein Minus von 12 Prozent im Bereich Hautpflege, einen Rückgang von 8 Prozent bei Haarpflegeprodukten und ein Minus von 1 Prozent im Make-up-Segment. Lediglich das Parfümgeschäft konnte um 2 Prozent wachsen. Regional gesehen fiel der Umsatz in der Region Asien/Pazifik um 11 Prozent, in Europa/Naher Osten/Afrika um 6 Prozent, während er auf dem amerikanischen Markt stabil blieb.

Insgesamt belief sich der Umsatz auf 4,02 Milliarden US-Dollar, was zwar 40 Millionen US-Dollar über der Konsensschätzung lag, jedoch einen Rückgang im Jahresvergleich bedeutet. Der Nettogewinn sank im zweiten Geschäftsquartal auf 0,62 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 0,88 US-Dollar im Vorjahr, lag aber 30 Cent über den Erwartungen. .

Estée Lauder gab am Dienstag auch bekannt, dass das Unternehmen am 17. März eine Quartalsdividende von 0,35 US-Dollar pro Aktie an Aktionäre auszahlen wird, die bis zum 28. Februar registriert sind.

Die Aktien von Estée Lauder fielen im Handel um rund 19 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion



Die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,11 % und einem Kurs von 65,20EUR auf Tradegate (04. Februar 2025, 17:25 Uhr) gehandelt.

