Dax stabilisiert sich - Aber Zoll-Unsicherheit hält an

Die Verunsicherung bleibe hoch, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Denn "im Moment ist nicht klar, wie es beim Thema Zölle weitergeht. Ob diese in 30 Tagen tatsächlich in Kraft treten oder ob Donald Trump bis dahin weitere Zugeständnisse der beiden Nachbarstaaten erreichen möchte, bleibt offen." In der Europäischen Union sei es ebenfalls "für jedes Aufatmen zu früh", denn "auch hier bleiben US-Zölle jederzeit möglich". Bisher schätzten die Marktteilnehmer das Risiko als überschaubar ein, doch Trump habe "noch einige wirtschaftspolitischen Pfeile im Köcher", warnte Analyst Christian Henke vom Handelshaus IG.

Zudem waren am Dienstag die von Trump am Wochenende angeordneten, zusätzlichen Zölle von 10 Prozent auf Einfuhren aus China in Kraft. In Reaktion darauf will China ab dem 10. Februar Zölle in Höhe von 15 Prozent auf Kohle und verflüssigtes Erdgas aus den USA erheben. Für Öl und landwirtschaftliche Maschinen soll ein Zoll von 10 Prozent gelten. Peking kündigte zudem eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den US-Technologieriesen Google an. Trump sagte schon am Montag, dass man mit der chinesischen Seite "wahrscheinlich in den nächsten 24 Stunden" sprechen werde./la/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 21.491 auf TTMzero (04. Februar 2025, 17:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um +7,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,82 %. Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Bil.. Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 232,00USD was eine Bandbreite von -17,09 %/+16,58 % bedeutet.