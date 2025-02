Dax legt zu - China-Hoffnungen geben Auftrieb

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 21.505,70 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



"Wie schon in der Vorwoche folgt auf den Montagsschock an der Börse zunächst eine relativ schnelle Erholung", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets zur aktuellen Situation. "Das letzte Mal endete diese Bewegung in einer fulminanten Rally, die den Dax von seinem Wochentief bis zum Freitag 700 Punkte nach oben katapultierte. Derzeit fällt es schwer, sich erneut ein solches Szenario vorzustellen, aber es scheint nicht unmöglich, auch weil sich US-Präsident Trump nach Telefonaten mit den Staatschefs von Mexiko und Kanada für eine Rolle rückwärts in seinem Zoll-Wahn entschieden hat."





