AKTIEN IM FOKUS Ausblick bringt Merck & Co unter Druck - Pfizer auch im Minus Im US-Pharmasektor gehen die Anleger am Dienstag vor allem wegen des Ausblicks von Merck & Co in Deckung. Die Aktien des Pharmakonzerns sackten als abgeschlagenes Schlusslicht im Dow Jones Industrial um bis zu 12,5 Prozent auf den tiefsten Stand …