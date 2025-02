Reju geht Partnerschaft mit Cibutex ein, um ein zirkuläres Textil-Ökosystem zu schaffen

Paris (ots/PRNewswire) - Reju(TM), das fortschrittliche

Textil-zu-Textil-Regenerationsunternehmen, und Cibutex, eine Genossenschaft von

Unternehmen, die sich dem Aufbau einer nachhaltigeren Textil-Lieferkette

verschrieben hat, gaben heute die Unterzeichnung einer Partnerschaft bekannt.

Durch diese Zusammenarbeit werden Reju und Cibutex daran arbeiten, ein Ökosystem

zwischen den Cibutex-Mitgliedsunternehmen aufzubauen.



Diese Partnerschaft wird Reju mit Sekundärrohstoffen aus Textilabfällen für das

Recycling und die Herstellung von regeneriertem Reju Polyester(TM) versorgen.

Dadurch ergeben sich Möglichkeiten der zirkulären Regeneration unter Verwendung

der innovativen Textil-zu-Textil-Recyclingtechnologie von Reju.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Reju leistet Pionierarbeit bei der Schaffung einer weltweiten Infrastruktur fürdie Aufbereitung von Textilabfällen in großem Maßstab, angefangen bei Polyester.Reju Polyester(TM) hat einen um 50 % geringeren CO2-Fußabdruck im Vergleich zuneuem Polyester und kann unendlich oft regeneriert werden. Im Rahmen dieserPartnerschaft mit Cibutex werden die Materialien der Mitgliedsunternehmen derGenossenschaft im Regeneration Hub Zero von Reju in Frankfurt, Deutschland, der2025 voll einsatzfähig sein wird, und in zukünftigen Reju Regeneration Hubsverarbeitet.Cibutex bringt Unternehmen aus dem Textildienstleistungssektor zusammen, umgebrauchte Textilien zu sammeln und zu verarbeiten und so einen Weg zu schaffen,diese Materialien wieder in den Produktionskreislauf einzubringen. Ziel ist es,den Kreislauf der gewerblichen Textilproduktion zu schließen undsicherzustellen, dass B2B-Textilien nach ihrer Verwendung gesammelt und inwertvolle Rohstoffe umgewandelt werden. Durch die Integration der firmeneigenenRegenerationstechnologie von Reju gewährleistet dieser ZusammenschlussRückverfolgbarkeit und Skalierbarkeit, Schlüsselkomponenten einer wirklichnachhaltigen und kreislauffähigen Textil-Lieferkette.Patrik Frisk, CEO von Reju, sagte: "Reju und Cibutex bündeln ihre Kräfte, um denWandel hin zu einem Kreislauf-Ökosystem für Geschäftstextilien anzuführen. Derbesondere Ansatz von Cibutex bei der Mobilisierung von Mitgliedsunternehmenpasst perfekt zum Auftrag von Reju, Textilien in großem Maßstab zu regenerieren.Gemeinsam gehen wir die Herausforderung der Textilabfälle an und bauen eineInfrastruktur auf, die wertvolle Ressourcen vor Mülldeponien und Verbrennungbewahrt und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck der Branche verringert.Jan Lamme, CEO von Cibutex, fügt hinzu: "Unsere Genossenschaft wurde nach demPrinzip der Förderung einer Kreislaufwirtschaft für Textilien gegründet. Die