Das Waters ElectroForce Apex 1 Instrument bietet mehr Vielseitigkeit, Einfachheit und Schnelligkeit bei der mechanischen Prüfung von modernen Polymermaterialien

Zusammenfassung der Nachrichten:

Bietet mehr Vielseitigkeit und datengestützte Erkenntnisse mit einem um 43 % größeren Motorhubbereich (100 mm), 1 und erweitert die Prüfung auf mehr Materialien in verschiedenen Branchen.

und erweitert die Prüfung auf mehr Materialien in verschiedenen Branchen. Die verbesserte dynamische Leistung schließt Ermüdungstests bis zu 30 % schneller ab als die Konkurrenz, 2 was die Geschwindigkeit der Produktentwicklung und -validierung erhöht.

was die Geschwindigkeit der Produktentwicklung und -validierung erhöht. Entwickelt, um Testabläufe zu vereinfachen, mit automatisierten Steuerungen und weniger Prozessschritten, um Bedienungsfehler zu reduzieren und sicherere, zuverlässigere Tests zu ermöglichen.

ANAHEIM, Kalifornien, und MILFORD, Massachusetts, 4. Februar 2025 /PRNewswire/ - MD&M West - Die Waters Corporation (NYSE:WAT) gab heute die Markteinführung des mechanischen Prüfinstruments TA Instruments ElectroForce Apex 1 bekannt, das speziell für eine höhere Vielseitigkeit, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt wurde, um präzise Zug- und Ermüdungstests von Hochleistungs- und Leichtbaupolymeren und -verbundwerkstoffen zu unterstützen.

„Als Unternehmen für additive Fertigung stellen wir 3D-gedruckte Polymerteile her, die zunehmend in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden, bei denen es auf Festigkeit und Haltbarkeit ankommt. Nach einer kurzen Schulung konnten wir mit dem ElectroForce Apex 1 Instrument problemlos Zug- und Ermüdungstests durchführen, um unsere neuen Materialien zu charakterisieren", sagte Javier Ramos, Chief Technology Officer der Inkbit Corporation. „Die einfache Handhabung und die schnelle Verfügbarkeit von Ergebnissen haben uns das Vertrauen gegeben, eine größere Bandbreite an Materialien zu erforschen und die Grenzen unserer hergestellten Materialien und Verfahren zu testen."

Die Prüfung der Materialfestigkeit und -haltbarkeit wird immer wichtiger, um die Entwicklung von Produkten für anspruchsvolle Anwendungen in Branchen wie der Medizintechnik, der Polymerindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der additiven Fertigung zu beschleunigen. Der Hubbereich des Motors des ElectroForce Apex 1-Instruments ist mindestens 43 % größer als bei der Konkurrenz, wodurch Labore und Hersteller die Möglichkeit erhalten, monotone und Ermüdungstests an einer größeren Vielfalt von Materialien durchzuführen. Der größere Motorhubbereich beschleunigt auch die Tests um bis zu 30 %, was zu einer Kostenreduzierung in einem frühen Entwicklungsstadium führen kann, da die Benutzer Schwachstellen in der Materialauswahl und im Design vor der Validierungs- oder Post-Launch-Phase erkennen und beseitigen können.