Trump: Warum seine Zölle so oder so kommen werden!

Donald Trump hat zwar Mexiko und Kanada einen Aufschub gegeben bei den Zöllen (China bisher nicht) - aber erstaunlich ist, dass Mexiko, das in der mit Abstand schwächsten Verhandlungsposition ist (84% der Exporte gehen in die USA), gleich im ersten Telefonat Sheinbaums mit Trump diesen Aufschub erreichte, während Kanadas Trudeau länger dafür brauchte. Trump aber braucht die Zölle aus zwei Gründen: erstens, um die Produktion wieder in die USA zu verlegen (vor allem aus Mexiko) - daher ist es faktisch egal, wie kooperativ sich Kanada und Mexiko bis zur Deadline verhalten werden. Der Aufschub der Zölle bei diesen beiden Ländern aber dürfte vor allem ein Signal an die US-Firmen gewesen sein, nach dem Motto: wenn ihr freiwillig eure Absicht zur Rückkehr erklärt, ist doch alles gut. Und zweitens braucht "The Donald" die Einnahmen aus den Zöllen, um seine Vorhaben umzusetzen (Steuersenkung etc.). Gold erreicht heute erneut ein Allzeithoch - und das hat sehr viel mit Trump und den Zöllen zu tun!

