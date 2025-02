ROUNDUP Österreich: Gespräche zwischen FPÖ und ÖVP in schwieriger Phase In Österreich sind die Koalitionsverhandlungen von rechter FPÖ und konservativer ÖVP zumindest vorübergehend ins Stocken geraten. "Die Regierungsverhandlungen befinden sich in einer schwierigen Phase", hieß es vonseiten der ÖVP. Am Abend tagte der …