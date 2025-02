Stax begrüßt Witold Czartoryski als Geschäftsführer für die Leitung von technologiegestützen Geschäftsservices und vertikale Verbrauchermärkte in EMEA

Seite 2 ► Seite 1 von 3

New York (ots/PRNewswire) - Stax LLC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4353805-1&h=719397117&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4353805-1%26h%3D1416182283%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stax.com%252F%26a%3DStax%2BLLC&a=Stax+LLC) , ein globales Strategieberatungsunternehmen, das sich aufkommerzielle Due-Diligence-Prüfungen, Wertschöpfung und Exit-Planung fürPrivate-Equity-Firmen, PE-unterstützte Unternehmen, Hedgefonds undInvestmentbanken spezialisiert hat, freut sich, die Ernennung von WitoldCzartoryski (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4353805-1&h=2397736170&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4353805-1%26h%3D4234655061%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stax.com%252Fprofile%252Fwitold-czartoryski%26a%3DWitold%2BCzartoryski&a=Witold+Czartoryski) zum Geschäftsführer in seinemLondoner Büro bekannt zu geben. Witold wird den EMEA-Bereich des Unternehmensleiten, der sich auf technologiegestützte Unternehmensdienstleistungen undvertikale Verbrauchergeschäfte konzentriert. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrungin der Private-Equity-Beratung verfügt er über fundierte Kenntnisse in denBereichen Commercial Due Diligence, Strategie, Wertschöpfung undStrategieentwicklung auf der Verkaufsseite."Wir freuen uns, Witold bei Stax willkommen zu heißen, da wir unsereFührungsspitze in London erweitern", sagte Paul Edwards, Leiter Globale Praxis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4353805-1&h=4271830489&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4353805-1%26h%3D132930854%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stax.com%252Fprofile%252Fpaul-edwards%26a%3DPaul%2BEdwards%252C%2BGlobal%2BPractice%2BLeader&a=Paul+Edwards%2C+Leiter+Globale+Praxis) . "Alserfahrener Strategieberater mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Beratungglobaler Marken und erstklassiger Private-Equity-Firmen bringt Witoldunschätzbare Fachkenntnisse in den Bereichen technologiegestützteDienstleistungen und Konsumgüter mit, was einen erheblichen Mehrwert für unserenglobalen Kundenstamm bedeutet."Witolds Karriere erstreckt sich über fast 20 Jahre bei OC&C StrategyConsultants, Private Equity Practice von BCG und Strategy& Deals Teams, wo erführende Private Equity Fonds beriet. Als Oxford-Absolvent mit Abschlüssen inIngenieurwesen und Informatik verbindet er technisches Fachwissen mitstrategischer Beratung, um umsetzbare Empfehlungen fürPrivate-Equity-Investitionen zu geben."Ich freue mich, dass ich zu einem so wichtigen Zeitpunkt in derBeratungsbranche zu Stax stoße. Der Ansatz von Stax passt perfekt zu den sich