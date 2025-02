ToolsGroup begrüßt Sean Elliot, Führungskraft aus der Lieferkettenbranche, als Chief Executive Officer

Boston, MA / ACCESS Newswire / 4. Februar 2025 / ToolsGroup, ein international führender Anbieter von Planungs- und Optimierungs-Software für Lieferketten und den Einzelhandel, gab heute die Ernennung von Sean Elliott zum neuen Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt.

Elliott bringt mehr als zwei Jahrzehnte an strategischer Expertise und technischem Know-how in der Entwicklung von Lieferkettensoftware sowie Führungskompetenzen in ToolsGroup ein. Zuletzt war er Co-CEO bei Körber Supply Chain Software.

Bei ToolsGroup wird sich Elliott auf die Beschleunigung von Innovationen, die Förderung der strategischen Geschäftsausweitung und die Stärkung der Partnerschaften und des Ökosystems des Unternehmens konzentrieren, um ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten.

„Wir freuen uns, Sean bei ToolsGroup begrüßen zu dürfen“, so Andrew Zbella, Principal bei Accel-KKR und Mitglied des Board of Directors. „Seine bewährten Führungsqualitäten, sein fundierter technischer Hintergrund und sein anhaltendes Engagement für kundenorientierte Innovationen machen ihn zur idealen Führungskraft, um mit ToolsGroup das nächste Kapitel des Wachstums und der Transformation zu aufzuschlagen.“

Während seiner 17-jährigen Tätigkeit bei Körber Supply Chain Software hatte Elliott mehrere Führungspositionen inne und leitete die Entwicklung innovativer Lösungen, um die komplexesten Herausforderungen der Branche zu bewältigen. Vor seiner Tätigkeit bei Körber Supply Chain Software war Elliott CTO bei HighJump, einem globalen Anbieter von Lieferkettensoftware, der später von Körber übernommen wurde.

„Ich fühle mich geehrt, ToolsGroup in diesem spannenden Moment seiner Entwicklung beizutreten“, so Sean Elliott, CEO von ToolsGroup. „Das Unternehmen hat eine bemerkenswerte Tradition als weltweit führendes Unternehmen in der Lieferkettenplanung und ist ein Pionier bei der Nutzung von Data Science und KI zur Verbesserung der Unternehmensleistung. Unsere jüngsten Innovationen in den Bereichen Simulation, Szenarienplanung und globaler Bestandsausgleich unterstreichen das anhaltende Engagement von ToolsGroup, branchenführende Lösungen anzubieten, die den wichtigsten Bedürfnissen und Möglichkeiten unserer Kunden entsprechen. Ich freue mich darauf, mit unserem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um unsere Vision zu implementieren und unseren Kunden, Partnern und Stakeholdern einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.“