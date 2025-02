EMX meldet den Rücktritt von Chris Wright nach seiner Bestätigung als US-Energieminister

Vancouver, British Columbia, 4. Februar 2025 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) - EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) gratuliert Chris Wright, Mitglied des Board of Directors von EMX, zu seiner Bestätigung als US-Energieminister unter US-Präsident Donald Trump. Herr Wright wurde am 3. Februar 2025 in einer parteiübergreifenden Abstimmung im US-Senat als Minister bestätigt und wird nun dem Kabinett der Vereinigten Staaten in Washington, D.C., beitreten. Herr Wright hat sich einen Namen für seine Innovationen und unternehmerischen Beiträge zum Energiesektor gemacht, aber auch für sein humanitäres Wirken wie etwa bei der Mitbegründung der Bettering Human Lives Foundation. Er hat sich lebhaft an den Sitzungen des Board of Directors von EMX und den Diskussionen des Managements beteiligt. Infolge seiner Bestätigung wird Herr Wright aus dem Board of Directors von EMX ausscheiden. Das Unternehmen dankt Herrn Wright aufrichtig für seine Beiträge bei EMX und ist gespannt auf seine zukünftige Rolle bei der Führung und Gestaltung der Energiepolitik der Vereinigten Staaten.