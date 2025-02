Green Bridge Metals gibt den Abschluss der ersten Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung zur Unterstützung seiner bestehenden Geschäftstätigkeit und als allgemeines Working Capital zu verwenden.

In Verbindung mit dem Abschluss gab das Unternehmen 79.983 Aktien (die „Verwaltungsgebühr-Aktien“) des Unternehmens an Amalfi Corporate Services Ltd. als Verwaltungsgebühr für deren Unterstützung bei der Privatplatzierung aus.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 5. Juni 2025 endet.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemeldungen vom 1. November 2024, 19. September 2024, 19. Juni 2024 und 14. März 2024 bekannt, dass es seine Beauftragung von MIC Market Information & Content Publishing (Geschäftsadresse: Gerhart-Hauptmann-Str. 49B, 51379 Leverkusen, Deutschland; E-Mail: contact@micpublishing.de; Telefon: +49 2171-7766628 und Website: www.micpublishing.de („MIC“)) für die Erbringung einer Reihe von Online-Marketingdienstleistungen, die Kampagnenerstellung, die Produktion von Marketingmaterial sowie Research und Analyse umfassen (die „Dienstleistungen“) fortsetzt. Es wird erwartet, dass die Dienstleistungen sofort beginnen und bis zum 5. Mai 2025 oder bis zur Erschöpfung des Budgets fortgesetzt werden; allerdings unter der Voraussetzung, dass die Dienstleistungen nach Ermessen des Unternehmens verlängert oder verkürzt werden können, abhängig unter anderem von der Wirksamkeit der Dienstleistungen. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, MIC 125.000 EUR als Gegenleistung für die Verlängerung der Dienstleistungen zu zahlen. Das Unternehmen hat MIC bzw. seinen Direktoren keine Wertpapiere als Entschädigung für die Dienstleistungen bereitgestellt. Die Dienstleistungen werden über digitale Kanäle, Google Ads und native Werbung bereitgestellt.

