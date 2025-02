AMD verfehlt Erwartungen im KI-Geschäft

AkibaBC schrieb 19.01.25, 15:48

https://rijnberkinvestinsights.substack.com/p/the-bargain-radar-1-here-are-three



"Ausblick & Bewertung



AMD hat dank seiner Präsenz in schnell wachsenden Märkten und wahrscheinlichen Marktanteilsgewinnen im GPU-Markt für Rechenzentren sowie anhaltenden Marktanteilsgewinnen im Client-Segment (PC) eine äußerst vielversprechende Zukunft vor sich. Das Unternehmen ist für die Zukunft außerordentlich gut aufgestellt und bietet meiner Ansicht nach immer noch eine der spannendsten Möglichkeiten im Halbleitersektor.



Dies spiegelt sich auch im mittelfristigen Wall-Street-Konsens wider. Analysten gehen nun davon aus, dass sich AMD im Geschäftsjahr 2025 weiter erholen wird, bevor sich der Umsatz in den darauffolgenden Jahren auf einen hohen zweistelligen Wert normalisiert, was bis zum Geschäftsjahr 2027 immer noch einer durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstumsrate von 20 % entspricht. In der Zwischenzeit sollten sich erholende Margen und zusätzliche Margensteigerungen zu einem signifikanten EPS-Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 30 % führen, wie unten dargestellt.



Trotz alledem konnten diese großartigen Aussichten aufgrund der negativen Stimmung nicht ausreichend eingepreist werden und die AMD-Aktie wurde zu einem absoluten Schnäppchenpreis gehandelt.



Derzeit werden AMD-Aktien nur mit dem 23-fachen des EPS-Konsens für das Geschäftsjahr 2025 gehandelt, was für ein Unternehmen mit solch brillanten Aussichten und so hoher Qualität absolut lächerlich ist. Zum Vergleich: Dies liegt knapp unter dem Branchenmedian und deutlich unter AMDs 5-Jahres-Durchschnittsmultiplikator von 42x.



Der klare Wert wird durch das aktuelle PEG-Multiple von etwa 1x noch weiter unterstrichen. Zur Veranschaulichung: Ein PEG berücksichtigt zukünftiges Wachstum und ein Multiplikator unter 1 deutet auf Schnäppchenland hin. Mit anderen Worten: AMDs zukünftiges Wachstum scheint bei weitem nicht eingepreist zu sein, da sein PEG weit unter dem Branchenmedian von 1,8 und seinem 5-Jahres-Durchschnitt von 1,3 liegt.



Letztendlich kann man wohl mit Sicherheit sagen, dass AMD-Aktien völlig falsch bewertet sind und vom aktuellen Niveau aus erhebliches Aufwärtspotenzial bieten. Egal, welche Bewertungsmethode ich verwende, DCF oder Multiplikatoren, selbst unter konservativen Annahmen komme ich auf einen durchschnittlichen Zielkurs von 208 USD Ende 2026, was potenziellen jährlichen Renditen von über 30 % (CAGR) entspricht, was einfach großartig ist.



Auf diesem Niveau, also bei etwa 120 US-Dollar pro Aktie, ist AMD eine der attraktivsten langfristigen Anlagemöglichkeiten mit einem sehr günstigen Risiko-Ertrags-Profil.



Auf diesen Ebenen bin ich ein zufriedener Käufer."