Mastercam erwirbt MCAM Northwest, ShopWare und den Geschäftsbereich CAD/CAM-Lösungen von OptiPro Systems

TOLLAND, Conn., 5. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Sandvik gibt die Übernahme von MCAM Northwest, ShopWare und dem Geschäftsbereich CAD/CAM-Lösungen von OptiPro Systems bekannt. Diese Übernahmen markieren wichtige Meilensteine in Mastercams Mission, die Zukunft der Fertigung zu gestalten.

MCAM Northwest, ein geschätzter Mastercam-Vertriebspartner, betreut seit über 30 Jahren Kunden in Oregon, Süd-Washington, Idaho, Alaska und Hawaii. ShopWare ist ein bewährter Partner in Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky und Wisconsin, während der Geschäftsbereich CAD/CAM-Lösungen von OptiPro Systems zusammen mit seiner Muttergesellschaft Brightside 09, Inc. maßgeblich dazu beigetragen hat, Herstellern in New York erstklassige Lösungen zu bieten. Durch die Integration des Fachwissens und der regionalen Kenntnisse dieser Partner ist Mastercam in der Lage, die Zukunft der Fertigung zu gestalten, Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden in diesen Regionen einen außergewöhnlichen Service zu bieten.