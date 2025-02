+300 % Kursziel, Großauftrag und Bill Gates: RHEINMETALL, D-WAVE, ALMONTY INDUSTRIES

Diese Aktien stemmen sich erfolgreich gegen den Zoll-Crash und dürften auch bei einer Zuspitzung weitermarschieren: Analysten sehen bei Almonty Industries eine Neubewertung und über 300 % Kurspotenzial. Das Unternehmen mit KGV26e von 6,3 ist auf dem besten Weg zum bedeutenden globalen Rohstoffkonzern aufzusteigen. Die riesige Wolfram-Mine in Südkorea wird in diesem Jahr eröffnet. Neuer Paukenschlag ist der Verkauf der Molybdänproduktion der kommenden Jahrzehnte an einen SpaceX-Zulieferer. Auch von Rheinmetall sind Analysten weiterhin begeistert. Dabei steigt der Kurs fast noch stärker als die Kursziele. Der jüngste Großauftrag zeigt, dass es weiter gehen kann. Und was macht Überflieger D-Wave? Auch der Spezialist für Quantum-Computing dürfte von Zoll-Kämpfen kaum betroffen sein und bekommt Rückenwind von Microsoft-Gründer Bill Gates.Lesen sie den Artikel hier weiter