VW-Spitze und Betriebsrat stellen sich der Belegschaft

codiman schrieb 05.01.25, 13:39

Wenn im Kernland= Deutschland eine faule Regierung 3 Jahre lang null Komma Nix für die E Mobilität getan hat ?

Der Wirtschaftsminister gepennt und sogar mit dem auslaufen der Förderung den Schwung abgewürgt hat?

Beispiel auf keinen Rastplatz auf der A2 zwischen Hannover und Polen gibt es eine Ladesäule, auf keinem !



Die Strompreise an Ladesäulen erreichen Höchstpreise, mittlerweile verlangt „allegro“ an den Ladesäulen eine Blockiergebühr von 53 Cent pro

Minute, +79 Cent pro kWh ab der ersten Minute. Das ist neu.

Da kann ich verstehen, das viele, die auf ein Auto angewiesen sind, kein Bock auf E-Mobilität haben.

Und die werden eben nicht auf E umschwenken, es sei denn, die neue Regierung lässt sich was einfallen.



Außerhalb der Regierenden Lastenfahradfraktion, die sich gegenseitig Märchen erzählen, “man könnte, man müsste, man sollte“, sieht die

Realität nämlich anders aus…