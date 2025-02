Deutsche und französische Start-ups fordern KI-Offensive

BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Angesichts harter Konkurrenz von KI-Giganten aus den USA und China fordern deutsche und französische Start-ups eine Stärkung der Künstlichen Intelligenz in Europa. Der Kontinent müsse dringend handeln, um seine technologische Souveränität zu sichern, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Startup-Verbands France Digitale und dem European Startup Network, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Europa darf nicht in Rückstand geraten", heißt es darin mit Blick auf die Wettbewerber.

"Das globale Wettrennen um die Führungsrolle bei Künstlicher Intelligenz beschleunigt sich", sagt Verena Pausder, Vorsitzende des Startup-Verbands. Wenn Europa vereint und entschlossen auftrete, könne es mithalten. "Unsere Stärke liegt in unseren Talenten, unserer Weltklasse-Forschung und dem Potenzial unseres integrierten Marktes."