Toyota erhöht Gewinnprognose trotz Quartalsrückgang

Im dritten Geschäftsquartal, das am 31. Dezember endete, sank der Gewinn von Toyota um 28 Prozent auf 1,22 Billionen Yen (Vorjahr: 1,7 Billionen Yen), Analysten hatten mit 1,4 Billionen Yen gerechnet. Die Hauptgründe für den Rückgang: rückläufige Verkaufszahlen in Japan und China sowie Produktionskürzungen aufgrund von Regulierungsproblemen und internen Umstrukturierungen.

Hybrid-Dominanz als Schutzschild

Trotz der Herausforderungen verteidigte Toyota 2024 mit 10,8 Millionen verkauften Fahrzeugen seine Spitzenposition als weltgrößter Automobilhersteller. Das sind zwar weniger als im Vorjahr (11,2 Millionen), aber Toyota bleibt vor Volkswagen an der Spitze. Dabei setzt das Unternehmen weiterhin auf seinen bewährten Hybridkurs. Während BYD mit 4,3 Millionen verkauften Fahrzeugen – davon 1,8 Millionen reine Elektroautos – immer stärker wird, konzentriert sich Toyota auf seine Hybridflotte. Allein 2024 wurden mehr als 4,2 Millionen Hybridfahrzeuge verkauft, während der Absatz von reinen Elektrofahrzeugen mit 140.000 Einheiten noch gering ist.

China-Offensive mit Lexus-EV-Division

Um im Elektrosegment nicht den Anschluss zu verlieren, plant Toyota ein eigenes Batterie- und Produktionszentrum für Lexus in China. Die Produktion soll 2027 beginnen. Dieser Schritt kommt zu einer Zeit, in der Tesla und BYD den Markt dominieren, während Toyota auf eine langsamere, aber stabilere Strategie setzt.

Konkurrenz von Honda und Nissan

Zusätzlich könnte eine Kooperation zwischen Honda und Nissan neuen Konkurrenzdruck auf Toyota ausüben. Die beiden japanischen Hersteller erwägen eine Partnerschaft im Bereich der Elektromobilität, deren Details noch offen sind. Sollte das Vorhaben gelingen, könnte dies langfristig die Marktdominanz von Toyota herausfordern.

An der Börse in Tokio legt die Toyota-Aktie am Nachmittag Ortszeit um mehr als vier Prozent zu. Ein Anteilsschein kostet derzeit 3.002 Yen (Stand: 05.02, 07:10 Uhr MEZ).

