Goldnachfrage steigt 2024 auf Rekordhoch

Parker_Schnabel schrieb 03.02.25, 15:28

Nicht nur Eddie George von der BOE, sondern auch Paul A. Volcker und Alan Greenspan (beide FED) haben vollkommen offen zugegeben, dass die Notenbanken in den Goldmarkt eingreifen, wenn ihr Fiat-System wackelt.



Die Notenbanken haben es getan und tun es natürlich weiter. Warum sollten sie damit aufgehört haben? Was glauben Sie, macvin, wo der Goldpreis eigentlich stehen müsste, ohne Drückung durch die FED? Papiergeld ist fast nichts mehr wert.



Die US-Staatsverschuldung beträgt mittlerweile über 35 Billionen $, wovon 10 Billionen $ im Laufe der nächsten zwölf Monate refinanziert werden müssen – damit hat sich der Betrag innerhalb von nur vier Jahren verdoppelt. Das Haushaltsdefizit ist auf 2 Billionen $ angewachsen und allein die Zinszahlungen auf die Staatsschulden belaufen sich auf 1, 2 Billion $ - jährlich- dreimal so viel wie vor zehn Jahren und doppelt so viel wie vor drei Jahren. Diese Rückzahlungen verschlingen 20 % der Einnahmen, 3 Milliarden $ pro Tag.