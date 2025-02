Schwächer - Erholung gerät ins Stocken

In New York hatten sich an den Börsen am Vortag vor allem Technologiewerte erholt. Dies könnte am Mittwoch aber schon wieder anders sein, denn nachbörslich hatten der Google -Konzern Alphabet und der Halbleiterkonzern AMD die Erwartungen enttäuscht./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,58 % und einem Kurs von 119,5 auf Nasdaq (05. Februar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -1,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,40 %. Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Bil.. Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von -6,97 %/+13,87 % bedeutet.