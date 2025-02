Goldpreis zieht weiter an

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat dank der anhaltenden Unsicherheiten über den Fortgang des von den USA angezettelten Handelskriegs seinen Rekordlauf fortgesetzt. In der Nacht auf Mittwoch kletterte der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bis auf knapp 2.861 US-Dollar. Sie war damit so teuer wie noch nie. Das Niveau konnte die Feinunze nicht ganz halten, lag mit 2.858 Dollar zuletzt aber immer noch leicht über dem Preis vom Dienstagabend. Damit baut Gold sein Kursplus in diesem Jahr auf neun Prozent aus. Der Goldpreis knüpft damit an die Rally der Vorjahre an. Seit Herbst 2022 verteuerte sich die Feinunze um rund 75 Prozent./zb/mis