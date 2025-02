UBS stuft Ferrari auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 513 auf 584 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer habe die Bühne bereitet für ein aufregendes Jahr, schrieb Analystin Susy Tibaldi in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Berichts zum vierten Quartal. Der Tenor aus der Telefonkonferenz sei positiv gewesen. 2025 komme es vor allem auf das erste Halbjahr an. Für 2026 brauche man keine Bestellungen mehr./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 00:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 00:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 441,1EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2025, 07:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Susy Tibaldi

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m