Goldboom hält an: Nachfrage erreicht 2024 neues Rekordhoch

Eine entscheidende Rolle spielten erneut die Käufe der Zentralbanken. Zum dritten Mal in Folge überstiegen ihre Käufe die Marke von 1.000 Tonnen. Die polnische Zentralbank führte die Liste der Nettokäufer an und stockte ihre Reserven um 90 Tonnen auf. Die Türkei folgte mit 75 Tonnen, während die Reserve Bank of India das Jahr mit konstanten Käufen beendete, mit einer Ausnahme im Dezember.

Investitionen in Gold steigen um 25

Die jährlichen Investitionen in Gold stiegen um 25 Prozent auf 1.180 Tonnen und erreichten damit den höchsten Stand seit vier Jahren. Vor allem börsengehandelte Fonds (ETFs) trugen zu diesem Anstieg bei. Gleichzeitig blieb die Nachfrage nach Barren und Münzen stabil, getragen von hohen Käufen in China und Indien.

Chinesische Anleger sahen sich mit begrenzten Anlagealternativen konfrontiert, während die anhaltende Unsicherheit an den Aktienmärkten und die niedrigen Renditen von Staatsanleihen sie in den Goldmarkt trieben. In Indien führte die Senkung der Importzölle von 15 Prozent auf 6 Prozent im Juli zu einer verstärkten Nachfrage.

Auch in den ASEAN-Staaten nahm das Interesse an Goldinvestments deutlich zu. Singapur, Indonesien, Malaysia und Thailand verzeichneten zweistellige Zuwachsraten.

Schwäche im Schmucksektor

Einziger Dämpfer war die Schmuckbranche. Die hohe Preisentwicklung drückte die Nachfrage um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend bis 2025 fortsetzen wird, da die Verbraucher weiterhin unter wirtschaftlicher Unsicherheit und hohen Preisen leiden.

Goldpreis auf Rekordniveau

Der Goldpreis hat im vergangenen Jahr 40 Allzeithochs erreicht und setzt seinen Aufwärtstrend auch im neuen Jahr fort. Am Mittwoch notierte der Goldfuture an der New York Mercantile Exchange bei 2.875,80 US-Dollar pro Feinunze, so CNBC.

Laut Louise Street, Senior Market Analyst beim WGC, dürften die Zentralbanken auch in diesem Jahr die Haupttreiber der Goldnachfrage bleiben. Zudem könnte eine volatile Zinsentwicklung wieder verstärkt ETF-Investoren anziehen. Die insgesamt zu erwartenden Zinssenkungen könnten zudem die Opportunitätskosten der Goldhaltung senken und die Nachfrage weiter ankurbeln.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 2.856USD auf Lang & Schwarz (05. Februar 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.





