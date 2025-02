Aktien Frankfurt Eröffnung DAX ohne eindeutigen Trend – Alphabet und AMD stecken weiter viel Geld in KI Die Anleger bleiben hin- und hergerissen. Einerseits wollen sie sich nicht in großem Stil von ihren Positionen trennen – in der Angst, dass Trump jederzeit seine Drohungen zurücknimmt und die Aktienkurse weiter steigen.