DAX arbeitet sich wieder empor

Übergeordnet sind die Abwärtsrisiken trotz des kurzzeitigen Erstarkens des Leitbarometers trotzdem noch nicht vollkommen aus der Welt, für gewöhnlich kommt es zu einer dreiwelligen Korrekturbewegung, aktuell befindet sich der DAX in der zweiten Phase. Von daher könnte es ab einem Niveau von 21.690 Punkten bereits wieder zur Unterseite gehen, in diesem Fall auf 20.500 Punkte und damit die Vorgängerhochs aus Mitte Dezember letzten Jahres. Unterstützend in diesem Bereich dürfte sich sicherlich auch der 50-Tage-Durchschnitt auswirken. Auf der Oberseite muss weiterhin ein Kurssprung mindestens über 21.850 Punkte gelingen, damit der DAX kurzzeitig an 22.103 Punkte weiter zulegen kann. Ob das vor dem Hintergrund der zahlreichen Unsicherheiten in den USA gelingt, bleibt abzuwarten.

Aktuelle Lage