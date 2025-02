Verdi ruft Paketzusteller der Post zu Warnstreik auf

R2Hoffmann schrieb 29.01.25, 07:54

Also in den letzten 10 Jahren ist es hier recht still um Kursgewinne würde ich sagen. Leider...Daher sehe ich die Aktie lediglich als Dividendenlieferant. Aber abhängig von Anlagehorizont, gibt es hier bestimmt attraktivere Aktien. So zumindest meine Ansicht.