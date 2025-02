PAUL HARTMANN AG / Vorläufiges Jahresergebnis 2024: HARTMANN steigert ...

Ari_Gold schrieb 13.08.24, 17:09

Unglaublich hoher Umsatz auf Tradegate, womöglich wird das heute am Ende der Tag mit dem höchsten Umsatz der letzten 3 Jahre - kein Wunder bei den guten Zahlen, trotzdem bewegt sich der Kurs kaum. Obwohl es hier kaum Großaktionäre und Institutionelle gibt (bzw. der Mehrheitsaktionär laut DD-Adhoc in diesem Jahr schon auf der Käuferseite war), tauchen immer wieder große 500 Stück-Blöcke im Ask auf. Da kann man sich ja an zwei Fingern abzählen, was hier gespielt wird, Wertpapierleihen verbieten!