Toyota erhöht Prognose trotz Gewinnrückgang im letzten Quartal - Aktie steigt

TOKIO (dpa-AFX) - Der Automobilbauer Toyota hat seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr (per Ende März) erhöht. Nach einem Einbruch im dritten Geschäftsquartal signalisiert dieser Schritt Zuversicht für ein Anziehen der Geschäfte im Schlussquartal. Dennoch geht Toyota für 2024/25 weiter von einem Gewinnrückgang aus. Die Aktie legte in Tokio um bis zu 4,3 Prozent zu.

Das Management erwartet für das Geschäftsjahr nun ein operatives Ergebnis von 4,7 Billionen Yen (knapp 30 Mrd Euro) anstelle von 4,3 Billionen Yen zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag in Tokio mitteilte. Analysten hatten im Schnitt bereits 4,8 Billionen Yen auf dem Zettel. Einer robusten Nachfrage nach Hybrid-Fahrzeugen in den USA steht dabei ein schwächeres Geschäft in Japan und China gegenüber. Der Umsatz soll statt auf 46 Billionen nun auf 47 Billionen Yen steigen. Im Vorjahr hatte Toyota Erlöse von gut 45 Billionen Yen und ein operatives Ergebnis von 5,35 Billionen Yen erzielt.