Tagesbericht vom 05.02.25



Marketingmitteilung





Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.820 auf 2.843 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 2.854 $/oz um 44 $/oz über dem Vortagesniveau auf einem neuen Allzeithoch. Die Goldminenaktien entwickeln sich freundlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



„Hart aber fair“-Talkmaster Louis Klamroth über die jährlich etwa 700 Gruppenvergewaltigungen, von denen 50 % nicht Deutsche sind: „Das kann aber auch ein australischer Austauschstudent sein“ (Quelle: Bild.de). Klamroth führt eine Beziehung mit der Klimaaktivisten Luisa Neubauer (Quelle: Google), die auch als Langstrecken-Luisa bekannt ist (Quellen: https://www.blick.ch/ausland/bali-reise-von-klebe-teenies-ist-kein-einzelfall-langstrecken-luisa-predigt-klimaschutz-und-jettete-um-die-welt-id18277960.html, https://www.zackbum.ch/2024/11/16/neues-von-langstrecken-luisa/, https://weltwoche.de/daily/luisa-neubauer-und-die-langstreckenfluege-eben-noch-machte-die-fridays-for-future-ikone-in-pennsylvania-wahlkampf-fuer-kamala-harris-nun-schlaegt-sie-beim-weltklima-gipfel-in-baku-auf/, https://taz.de/Urlaub-nach-Autobahn-Blockade/!5909531/https://www.nius.de/nachrichten/news/langstrecken-luisa-und-kurzstrecken-klamroth-hart-aber-fair-moderator-auf-inlandsflug-gesichtet/4d824cc3-3571-4b2d-91fc-8e25a5c647af).





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar auf ein neues Allzeithoch (88.525 Euro/kg, Vortag 87.674 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4