Dawn Health und Novartis starten Cora BC zur Unterstützung von Brustkrebsbehandlung

KOPENHAGEN, Dänemark, 5. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Eine Brustkrebsdiagnose verändert das Leben der Betroffenen auf einen Schlag, und der Weg durch die Behandlung kann oft überfordern. Von der Bewältigung komplexer Therapien über die Bewältigung von Nebenwirkungen bis hin zum Kontakt mit Ärzten und Pflegepersonal – Patientinnen stehen praktisch täglich vor großen Herausforderungen. Um diese Herausforderungen besser zu bewältigen, stellt Dawn Health in Zusammenarbeit mit Novartis jetzt Cora BC vor, eine innovative App, die alle Brustkrebspatientinnen und ihre Angehörigen unabhängig von ihrem Stadium oder der Art ihrer Behandlung auf ihrem Weg unterstützen soll.

Cora BC gibt Patientinnen Instrumente an die Hand, mit denen sie ihren Gesundheitszustand verfolgen können, und bietet ihnen Klarheit und Einblick in ihre Erfahrungen. Durch regelmäßige Gesundheitschecks und die Visualisierung des Fortschritts in intuitiven Diagrammen können Nutzerinnen ihren Weg durch die medizinischen Instanzen besser nachvollziehen und erhalten das Gefühl, mehr Kontrolle darüber zu haben. Die App wird personalisierte Erinnerungen an die Einnahme von Medikamenten und an Termine enthalten, die Patientinnen dabei helfen, wichtige Gewohnheiten und Routinen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, damit sie besser in der Lage sind, die mehrjährigen Behandlungen durchzuhalten.