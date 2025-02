Unternehmensinsolvenzen in Deutschland steigen deutlich

Frankfurt am Main (ots) - Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen von registerlich

eingetragenen Unternehmen in Deutschland ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr um

23,3 Prozent auf 16.481 Fälle gestiegen. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung

von Dun & Bradstreet.



Die Hauptursachen sind verringerte Erträge, gestiegene Betriebskosten sowie

allgemeine verschlechternde wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Besonders die

hohen Energiekosten, schwache Exportnachfrage und steigenden Zinsen belasten

viele Unternehmen unter. Zusätzlich hemmen die politischen Unsicherheiten

Investitionen.





Hamburg und Niedersachsen besonders betroffenIn nahezu allen Bundesländern Deutschlands stiegen die Insolvenzzahlen im Jahr2024 an. Die höchsten Zuwächse gab es in Hamburg (+37 Prozent) und Niedersachsen(+32 Prozent). Auch Baden-Württemberg (+30 Prozent), Nordrhein-Westfalen (+26Prozent) und Schleswig-Holstein (+28 Prozent) verzeichneten deutlicheSteigerungen. Bremen war das einzige Bundesland, in dem die Insolvenzen um 15Prozent zurückgingen. In Saarland war der Zuwachs mit nur 2 Prozent amgeringsten.Branchenentwicklung: Versorgungswesen und Herstellung dauerhafter Güterbesonders stark betroffenBesonders betroffen sind Unternehmen im Versorgungswesen: Die Zahl derInsolvenzen stieg um 62 Prozent. Auch die Herstellung dauerhafter Güter (+58Prozent) und Ausbildungsdienste (+52 Prozent) verzeichneten hohe Anstiege.Weitere betroffene Branchen sind das Gastgewerbe (+40 Prozent), die Holz- undMöbelindustrie (+49 Prozent) sowie Immobilienmakler und -verwaltungen (+28Prozent). Im Einzelhandel gab es 901 (+10 Prozent) Firmenpleiten, im Baugewerbe731 (+14 Prozent). Die Maschinenbauindustrie (+5 Prozent) und dasGesundheitswesen (+9 Prozent) meldeten ebenfalls einen Anstieg.Prognose für 2025: Weitere Zunahme der Insolvenzen erwartetDun & Bradstreet erwartet für 2025 mehr Unternehmensinsolvenzen, was sich aufMitarbeitende und Geschäftspartner auswirken könnte. Auch das Risiko vonZahlungsausfällen für Unternehmen mit Lieferungen auf Rechnung steigt.Die vollständige Studie "Rekordhoch bei Insolvenzen - Wirtschaft unter Druck"ist hier (https://hello.dnb.com/rs/145-JUC-481/images/DE_Insolvenzen-per_Dezember-2024.pdf?version=0) erhältlich.Über Dun & BradstreetDun & Bradstreet, ein weltweit führender Anbieter von Daten und Analysen zurEntscheidungsfindung, ermöglicht es Unternehmen auf der ganzen Welt, ihreGeschäftsergebnisse zu verbessern. Die Data Cloud von Dun & Bradstreet liefertLösungen und Erkenntnisse, die es den Kunden ermöglichen, ihre Umsätze zusteigern, Kosten zu senken, Risiken zu minimieren und ihr Geschäft zu verändern.Seit 1841 verlassen sich Unternehmen jeder Größe auf Dun & Bradstreet, umRisiken zu managen und Chancen zu erkennen. X: @DunBradstreetPressekontakt:Dun & Bradstreet Deutschland GmbHNadine SifrigTel.: +41 (0)44 735 62 79E-Mail: mailto:sifrign@dnb.comKerl & Cie. Gesellschaft für Kommunikationsberatung GmbHSamir Djikic & Janina MrossTel.: +49 (0)69 870 021 516E-Mail: mailto:dnb@kerlundcie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168910/5964285OTS: Dun & Bradstreet Deutschland GmbH