Snap mit ordentlichen Zahlen: Sprengt die Aktie jetzt den Deckel?

Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen

Am Dienstagabend hat Snap seinen Geschäftsbericht für das traditionell starke Weihnachtsquartal vorgestellt. Die Zahlen sind ordentlich ausgefallen und sorgten in der US-Nachbörse für Kaufinteresse.

Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal um 14,7 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen um 10 Millionen US-Dollar übertroffen. Dieser Anstieg ist vor allem auf das User-Wachstum zurückzuführen. Die Zahl der täglich aktiven Nutzerinnen und Nutzer (DAUs) kletterte um 9 Prozent beziehungsweise 39 Millionen auf insgesamt 453 Millionen User.

Profitabilität dank geringerer Aktienvergütungen deutlich gesteigert

Auch beim Gewinn konnte Snap die Erwartungen übertreffen. Der fiel mit 0,16 US-Dollar pro Aktie um 2 Cent höher aus als geschätzt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dieser Wert einer Verdopplung.

Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoertrag in Höhe von 9,1 Millionen US-Dollar. Vor 12 Monaten verzeichnete Snap noch Verluste von fast 250 Millionen US-Dollar. Bei der Profitabilität hat das Unternehmen also große Fortschritte gemacht – auch weil die Aktienvergütungen mit 257,7 Millionen US-Dollar deutlich unter dem Vorjahresniveau von 333,2 Millionen US-Dollar lagen.

Weiteres Wachstum geplant, auch mithilfe von KI

Für das kommende Quartal stellte das Management um CEO Evan Spiegel einen Umsatz von 1,325 bis 1,36 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Der bereinigte operative Gewinn soll sich auf 50 bis 75 Millionen US-Dollar belaufen. Für die User-Zahl wird ein Plus von 6 Millionen auf dann 459 Millionen Nutzerinnen und Nutzer angepeilt.

Außerdem kündigte das Unternehmen an, sich verstärkt im Bereich künstlicher Intelligenz engagieren zu wollen. Hervorgehoben wurden diesbezüglich Machine Learning, Augment Reality und KI-Tools, die die Effizienz von Werbeanzeigen verbessern sollen.

Technisch wichtiger Kurssprung

Das von Snap präsentierte Geschäftsupdate kam am Markt gut an. Die Aktie schoss in der Nachbörse in einer ersten Reaktion zweistellig in die Höhe. Dann aber setzten Gewinnmitnahmen ein und die zwischenzeitlichen Kursgewinne halbierten sich, sodass die Anteile nach knapp 24 Millionen gehandelten Stücken mit einem Plus von 5,6 Prozent aus dem erweiterten Handel gingen.

Können diese Gewinne von den Bullen verteidigt und weiter ausgebaut werden, hat die Aktie mittelfristig die Möglichkeit, den bei 13,00 US-Dollar liegenden Deckel zu sprengen – umso mehr, da ein Kurs oberhalb von 12,07 US-Dollar nicht nur das Überwinden der 50-Tage-Linie, sondern auch der 200-Tage-Linie und damit gleich zwei prozyklische Kaufsignale bedeuten würde.

Fazit: Snap hat durchaus Potenzial

Für 2025 ist das Unternehmen aktuell mit dem 28,5-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das Ergebnis für das vergangene Quartal hat jedoch gezeigt, dass Verbesserungen der Profitabilität möglich sind, und zwar über das Senken von Kosten für Aktienvergütungen hinaus.

Wenn hier weitere Fortschritte erzielt werden und das Management zu neuen Einschnitten bei der eigenen Bezahlung bereit ist, könnten die Gewinne überproportional gesteigert werden und über den aktuellen Erwartungen ausfallen. Die tatsächliche Bewertung wäre dann deutlich niedriger als die gegenwärtig geschätzte – was die Aktie zu einer attraktiv bewerteten Konkurrenz gegenüber Meta Platforms und Pinterest machen würde.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion