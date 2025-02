Solarwert Enphase Energy pulverisiert Erwartungen!

Das Marktumfeld für Solar-Unternehmen ist brutal: Hohe Zinsen haben die Nachfrage einbrechen lassen, US-Präsident Donald Trump will lieber auf fossile Energieträger setzen und bei den Zwischenhändlern stapelt sich die Ware – am deutschen Markt ist hierfür SMA Solar das beste Beispiel.

In einem solch harten Wettbewerb bestehen nur die am besten geführten Unternehmen – und nach den am Dienstagabend vorgelegten Zahlen gehört der Wechselrichter- und Solar-Equipmenthersteller Enphase Energy offenbar dazu. Der pulverisierte die Umsatz- und Gewinnerwartungen!