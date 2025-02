Bilanzgewinne sollten bis 2027 stark steigen!

Die vergangenen sechs Veröffentlichungen der Quartalszahlen von Spotify waren stets von einem Kurssprung nach oben begleitet. Als Folge hat das Papier einen aktuell intakten Aufwärtstrend ausgebildet, in dem sich der Kurs innerhalb von knapp über zwei Jahren insgesamt um 775 Prozent nach oben entwickelt hat. Anfang November 2024 wurde das alte Allzeithoch vom 22. Februar 2021 bei 387,44 US-Dollar überwunden. Danach hat der Aktienkurs Neuland betreten und ist in zwei Phasen zum aktuellen Allzeithoch von 618,55 US-Dollar am gestrigen Mittwoch gelaufen. Der aktuelle Kurssprung von rund 10,50 Prozent führte zu einer Überschreitung der oberen Begrenzung des Aufwärtstrends. Damit steigt in weiterer Folge die Wahrscheinlichkeit einer „Abkühlphase“, was zu einer kurzfristigen Seitwärtsentwicklung oder zu einer Korrektur führen könnte. Dennoch ist aktuell die Aufwärtssequenz intakt. Fundamental betrachtet wird im Zeitraum 2024 bis 2027 ein Plus bei der Konsensschätzung des Bilanzgewinns von 128 Prozent antizipiert, was das erwartete KGV 2027 auf 40,55 senkt. Aus heutiger Sicht spricht nichts dagegen, dass es dem Spotify-Management gelingt, dieses Wachstum auch nach 2027 fortzusetzen und die zu erwartenden Bilanzgewinne weiter zu steigern.

Spotify Technology S.A. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: