AMD-Aktie fällt – Jetzt zugreifen oder lieber auf Nvidia setzen?

Schwache Datacenter-Zahlen werfen Schatten auf den Erfolg

Obwohl AMD in vielen Bereichen des Geschäfts gut abgeschnitten hat, waren es die Datacenter-Umsätze, die bei Anlegern Besorgnis hervorriefen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Umsätze in diesem Bereich zwar um 69 Prozent, konnten jedoch die Analystenschätzungen nicht erfüllen. Diese schwache Entwicklung wird von einigen als Hinweis auf die anhaltende Konkurrenz von Nvidia und anderen Herstellern gesehen, die in diesem Bereich zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Trotz dieser Enttäuschung bleibt AMD für Analysten ein spannendes Unternehmen. Lisa Su, CEO von AMD, erklärte in der Pressemitteilung, dass 2024 ein "transformierendes Jahr" für das Unternehmen war und dass man auch für 2025 viel Potenzial für weiteres Wachstum sehe."Wir sehen klare Chancen für kontinuierliches Wachstum, basierend auf der Stärke unseres Produktportfolios", so Su.

Optimismus für 2025: Analysten bleiben zuversichtlich

Einige Analysten, darunter Hans Mosesmann von Rosenblatt, zeigen sich trotz des Rückschlags nach den Quartalszahlen weiterhin optimistisch für AMD. Mosesmann bezeichnete die jüngste Schwäche der Aktie als "ungerechtfertigt" und sieht darin eine gute Kaufgelegenheit. Er betonte, dass die Roadmap von AMD weiterhin wettbewerbsfähig sei, besonders im Vergleich zu Nvidia.

AMD-Aktien auf dem Prüfstand: Chancen für langfristige Investoren

Trotz des jüngsten Kursrückgangs, der die AMD-Aktien um 33 Prozent im letzten Jahr gedrückt hat, bleiben viele Analysten zuversichtlich. Jim Cramer, der bekannte Investor und Moderator von Mad Money, hebt hervor, dass AMD der einzige Konkurrent sei, der mit Nvidia mithalten könne. Viele Analysten sind daher der Ansicht, dass AMD im langfristigen Vergleich gegenüber Nvidia eine konkurrenzfähige Position behält.

Für Anleger, die auf eine längerfristige Perspektive setzen, könnte jetzt ein günstiger Zeitpunkt sein, um AMD-Aktien zu kaufen. Die Schätzungen für 2025 sehen einen Anstieg des Aktienkurses auf bis zu 250 US-Dollar vor – was ein Potenzial von 135 Prozent Zuwachs im Vergleich zum aktuellen Kurs von etwa 112 US-Dollar bedeutet. In den kommenden Jahren könnte AMD einen signifikanten Marktanteil im Bereich der beschleunigten KI- und GPU-Computing-Einheiten gewinnen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,09 % und einem Kurs von 104,6EUR auf Tradegate (05. Februar 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.





