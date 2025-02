Vestas mit Rekordaufträgen! Weiteres Wachstum 2025 erwartet, aber . . .

Der dänische Windturbinenhersteller Vestas Wind Systems hat im vergangenen Jahr trotz schwieriger Marktbedingungen seine Prognosen erfüllt und ein solides Jahresergebnis erzielt. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 17,3 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge vor Sondereffekten von 4,3 Prozent – eine Verbesserung um 2,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Unter dem Strich verdienten die Dänen mit 494 Millionen Euro mehr als sechsmal so viel wie im Vorjahr.

Der Auftragsbestand erreichte mit 68,4 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Auch für das kommende Jahr ist Vestas optimistisch: Der Umsatz soll auf 18 bis 20 Milliarden Euro steigen, die EBIT-Marge vor Sondereffekten könnte auf 4 bis 7 Prozent klettern. Aber: Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, sind Investitionen in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro geplant.

Dienstleistungsgeschäft unter Druck, aber auf Erholungskurs

Der Unternehmensbereich Service hatte 2024 mit hohen Kosten zu kämpfen und erwirtschaftete ein EBIT von 448 Millionen Euro. Dennoch zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich: Ein umfassender Restrukturierungsplan soll die Profitabilität sichern. Für 2025 rechnet Vestas in diesem Segment mit einem EBIT von rund 700 Millionen Euro.

Starke Nachfrage nach Windenergie – Produktion wird hochgefahren

Mit einem Auftragseingang von 17 Gigawatt und einem Auftragswert von 19 Milliarden Euro war 2024 ein Rekordjahr für Vestas. Besonders erfreulich: Die Nachfrage ist sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Bereich ungebrochen hoch. Um dem Wachstum gerecht zu werden, investiert Vestas in den Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa und den USA, was jedoch kurzfristig mit steigenden Kosten verbunden ist.

Attraktive Kapitalrendite für Aktionäre

Neben der stabilen finanziellen Performance können sich auch die Aktionäre freuen: Der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,55 DKK pro Aktie vor, was 15 Prozent des Jahresgewinns entspricht. Darüber hinaus plant Vestas ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Millionen Euro.

CEO Andersen: "Vestas wird 2024 stärker sein, als es gestartet ist"

Henrik Andersen, CEO von Vestas, zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens: "2024 ist nicht wie erwartet verlaufen, aber dank eines Rekordauftragsbestands, starker Auftragswerte und einer erfolgreichen Neuausrichtung im Bereich Power Solutions sind wir stärker als zuvor. Unsere Strategie, Wert vor Volumen zu setzen, ist aufgegangen."

Angesichts der geopolitischen Unsicherheiten sieht Andersen die Windenergie als zentrale Säule für eine sichere, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung. Vestas will bis 2025 weiter wachsen und sich als führendes Unternehmen im globalen Windenergiemarkt behaupten.

So reagiert die Aktie



Im Xetra-Handel zeigt sich die Vestas-Aktie am Mittwochmorgen leicht im Plus. Aktuell notiert die Aktie bei 13,90 Euro (10:18 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,39 % und einem Kurs von 14,26EUR auf Tradegate (05. Februar 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.





