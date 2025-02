Dax-Erholung stockt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist nach der jüngsten Stabilisierung am Mittwoch wieder etwas unter Druck geraten. Angesichts des Zollkonflikts zwischen den USA und China sowie negativer Unternehmensnachrichten aus der US-Technologiebranche sank der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde um 0,41 Prozent auf 21.418,50 Punkte. Gleichwohl bewegt er sich damit weiterhin nahe am jüngst erreichten Rekordhoch.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,40 Prozent auf 26.315,91 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,17 Prozent.