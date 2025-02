Leichte Kursgewinne

Etwas gestützt wurden die Anleihen durch die schwache Eröffnung an den Aktienmärkten. Die US-Zollpolitik sorgt für Verunsicherung. Die Aussetzung der Zölle für Kanada und Mexiko hatte zwar für eine gewisse Entspannung gesorgt. Die Zölle auf chinesische Waren blieben jedoch in Kraft und China beschloss selbst Zölle. Eine weitere Eskalation, auch mit Blick auf die EU, ist möglich.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,15 Prozent auf 133,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,40 Prozent.

Im weiteren Handelsverlauf werden in der Eurozone Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor veröffentlicht. Es handelt sich aber nur um eine zweite Schätzung. Spannender dürfte der am Nachmittag in den USA anstehende Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor sein.

Die Anleger dürften auch auf Frankreich schauen. Frankreichs Minderheitsregierung steht vor einem weiteren Misstrauensvotum. Erwartet wird, dass sich keine Mehrheit gegen die Mitte-Rechts-Regierung von Premier François Bayrou finden wird. Denn die Abgeordneten der Sozialisten dürften wohl nicht gegen die Minderheitsregierung stimmen. Frankreich hätte dann einen Haushalt.

"Ob es danach zumindest eine begrenzte Zusammenarbeit zwischen der Minderheitsregierung von Bayrou und der Opposition geben wird, ist offen", schreiben die Volkswirte der Dekabank. Trotzdem sollten zunächst für französische Anleihen die positiven Impulse dominieren. Der Renditeabstand zu deutschen Bundesanleihen dürfte sich laut Dekabank einengen. Zu Handelsbeginn sank die Rendite für zehnjährige französische Anleihen leicht auf 3,14 Prozent./jsl/jha/