Palantir: Aktie auf All Time High – der Markt irrt sich nicht, sagt Morningstar

Jefferies-Analyst Brent Thill bleibt dagegen skeptisch und hat ein Kursziel von 60 US-Dollar. "Palantir müsste das Wachstum vier Jahre lang auf 50 Prozent beschleunigen und mit dem 18-fachen des zu erwarteten Umsatzes für 2028 handeln, nur um den Aktienkurs zu halten."

UBS-Analyst Karl Keirstead hebt Palantirs Preismodell hervor. "Palantir bekräftigte, dass Modellkosten schnell sinken und sich Leistungsunterschiede verringern. Die Preisstruktur könnte das Unternehmen vor einer KI-Preisdeflation schützen." Sein Rating lautet Neutral, sein Kursziel liegt bei 105 US-Dollar.

Bewertung bleibt umstritten

Morgan Stanleys Analyst Sanjit Singh sieht eine solide Entwicklung, bleibt aber skeptisch hinsichtlich der hohen Bewertung: "Wir haben uns geirrt, was die Verlangsamung des Wachstums betrifft. Dennoch bleibt die Bewertung unser Hauptanliegen." Das Kursziel liegt bei 95 US-Dollar.

Auch RBC-Analyst Rishi Jaluria behält seine Unterperformance-Einschätzung bei, hebt jedoch sein Kursziel von 11 auf 40 US-Dollar an: "Die Ergebnisse waren besser als erwartet, aber unsere Bedenken hinsichtlich der Wachstumsaussichten und der Produktdifferenzierung bleiben bestehen."

"Analysten können den gesamten adressierbaren Markt nicht richtig einschätzen", fasst Morningstar-Analyst Mark Giarelli zusammen. "Ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft von Palantir angeht, und gehe davon aus, dass dieses Unternehmen ein ähnliches Wachstumsprofil wie Salesforce in den späten 2010er Jahren haben wird", sagte er gegenüber Barron's. "Dieses aggressive Wachstumsprofil ist im Wesentlichen das, was der Markt derzeit einpreist, und ich glaube nicht, dass der Markt sich irrt."

Wedbushs Dan Ives, unermüdlicher Palantir-Bulle, hat sein Kursziel von 90 auf 120 US-Dollar erhöht."Palantir hilft dabei, die KI-Revolution in die Anwendungsphase zu führen, da der Produktgraben [der Plattform für künstliche Intelligenz] unseres Erachtens unübertroffen ist. Karp & Co. spielen Schach im KI-Wettrüsten, während andere Dame spielen und die Bären diese Technologiegeschichte einer ganzen Generation weiterhin verpassen, da sie KI nicht in ihren Tabellen finden können", sagte er.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

