Beiersdorf-Inline-Optionsscheine mit hohen Seitwärtschancen

Nachdem die Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000) von ihrem Jahreshoch bei 147,80 Euro vom 14.5.24 bis zum 21.11.24 auf ein neues 12-Monatstief bei 120,10 Euro gefallen war, trat sie in eine Seitwärtsbewegung mit positivem Grundton ein, die im Bereich von 131 Euro ihre obere Begrenzung fand. Obwohl die Geschäfte der Lebensmittel- und Konsumgüterproduzenten in den USA zum Jahresstart angezogen hatten und das Analysehaus Bernstein Research die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursziel von 147 Euro zum Kauf empfohlen hatte, gab der Aktienkurs zuletzt auf sein aktuelles Niveau bei 126,60 Euro nach.

Wenn die Beiersdorf-Aktie auch in den nächsten Monaten eher seitwärts läuft, dann wird eine Investition in Inline-Optionsscheinen interessant sein. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Beiersdorf-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.