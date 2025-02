Novo Nordisk nach Zahlen mit Kurssprung

Sal-Paradise schrieb gestern 11:09

Jeder € weiter nach Süden erhöht in meinen Augen die Chance auf einen sehr bodenständigen Einstieg für jene, die noch draußen stehen. Kursschwankungen kurz vor den Zahlen, die ja morgen Vormittag kommen, sind völlig normal und haben in der Regel keinerlei Aussagekraft für das was danach kommt. Alleine in den letzten 10 Handelstagen gab es viele Beispiel, wo Aktien vor den Zahlen schwächelten, um dann nach den Quartalszahlen oft sogar zweistellig zu reüssieren und IFX ist gerade jetzt ein Beispiel dafür. Da gibt es jetzt eben einige Marktteilnehmer die sich über Verkäufe/Teilverläufe ein wenig absichern möchten, was man durchaus verstehen kann, wenn man bedenkt, dass gerade Institutionelle nicht ihres, sondern das Geld ihrer Kunden verwalten und darüber Rechenschaft ablegen müssen, wenn sie zu hohe Verluste auftürmen. Im Zweifelsfall wird dann eben reduziert, um die Risiken ein Stück weit abzumildern. Die GF von NN hatte ja vor kurzer Zeit einen eher positiven Ausblick gegeben, weshalb ich Stand heute keinen Grund sehe von wirklich schlechten Quartalszahlen auszugehen. Ob ich damit richtig liege, weiß ich dann spätestens morgen Mittag.