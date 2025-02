Quantinuum kündigt generativen Quanten-KI-Durchbruch mit massivem kommerziellen Potenzial an

Broomfield, Colorado und London (ots/PRNewswire) - Quantinuum stellt ein

generatives Quanten-KI-Framework vor, das einzigartige quantengenerierte Daten

nutzt, um komplexe Probleme zu lösen, die für klassisches Computing unmöglich

sind



Quantinuum kündigte heute ein bahnbrechendes generatives Quanten-KI-Framework

(Gen QAI) an, das einzigartige quantenbasierte Daten nutzt, um kommerzielle

Anwendungen in Bereichen wie der Entwicklung neuer Medikamente, der präzisen

Vorhersagemodellierung von Finanzmärkten und der Echtzeitoptimierung globaler

Logistik- und Lieferketten zu ermöglichen. Das Potenzial dieser drei Fähigkeiten

allein ist immens, und dieser Rahmen wird Lösungen für andere komplexe Probleme

bieten, die mit klassischer Datenverarbeitung nicht gelöst werden können.





Zum ersten Mal können Daten, die vom leistungsstarken H2-Quantencomputer vonQuantinuum generiert werden, für das Training von KI-Systemen genutzt werden,wodurch die Genauigkeit von KI-Modellen erheblich verbessert wird und sie in dieLage versetzt werden, Herausforderungen zu bewältigen, die bisher als unlösbargalten. Mit dieser Leistung setzt Quantinuum einen neuen Standard fürKI-Training und Problemlösung in verschiedenen Branchen."Wir befinden uns in einer Phase, in der das Hypothetische zur Realität wird unddie Durchbrüche, die durch die Präzision dieser quantenbasierten Datenermöglicht werden, einen transformativen kommerziellen Wert in unzähligenSektoren schaffen werden. Gen QAI ist ein direktes Ergebnis unserer umfassendenFähigkeiten und unserer Führungsposition im Bereich des hybriden klassischenQuantencomputings und bietet einen völlig neuen Ansatz, der die KIrevolutionieren wird", sagte Dr. Raj Hazra, President und CEO von Quantinuum. Am4. Februar wird Dr. Hazra an einer Expertenrunde bei der Zeremonie zumInternationalen Jahr der Quanten (IYQ) 2025 in Paris teilnehmen, um weitereEinblicke in unsere bahnbrechende Gen QAI-Entwicklung zu geben."Manche mögen zwar behaupten, dass ein eigenständiger Quantencomputer noch Jahreentfernt ist, aber die kommerziellen Möglichkeiten dieses Durchbruchs sind hierund jetzt", sagte Dr. Thomas Ehmer vom Unternehmensbereich Healthcare der Merck KGaA in Darmstadt. "Die Generierung aussagekräftiger synthetischer Daten,insbesondere wenn man nicht über viele Trainingsdaten verfügt, ist nichttrivial, und wir sehen darin eine neue Ära für die KI, die durchQuantentechnologien erschlossen wird. Das Helios-System, das noch in diesem Jahrauf den Markt kommt, wird es hoffentlich ermöglichen, KI auf beispiellose Weisezu nutzen und das transformative Potenzial in allen Branchen freizusetzen."