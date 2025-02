Sitka Gold bereitet bereits 30.000 Meter Bohrprogramm vor!

Das Timing könnte kaum besser sein! Während der Goldpreis abermals von Rekordhoch zu Rekordhoch eilt, kündigt der kanadische Goldexplorer Sitka Gold (TSXV SIG / WKN A2JG70) an, dass die Vorbereitungen auf das neue Bohrprogramm auf dem RC Gold-Projekt im Yukon begonnen haben. Mit 30.000 Bohrmetern wird dieses voll finanzierte Programm doppelt so umfangreich ausfallen wie alle bisherigen Bohrungen auf RC Gold zusammen!

Sitka hatte erst vor Kurzem eine aktualisierte Ressourcenschätzung zu dem zu 100% im Unternehmensbesitz befindlichen Projekt vorgelegt und dabei die Zahl der enthaltenen Unzen Gold mehr als verdoppelt. Diese belaufen sich jetzt auf 1,3 Mio. Unzen Gold in der Kategorie angezeigt sowie auf 1,5 Mio. Unzen in der Kategorie geschlussfolgert. Der Anstieg beruht dabei größtenteils auf den Bohrungen auf der Blackjack-Lagerstätte, die nun 1,29 Mio. Unzen Gold bei im Mittel 1,01 g/t Gold in der Kategorie angezeigt und 1,04 Mio. Unzen Gold bei durchschnittlich 0,94 g/t Gold in der Kategorie geschlussfolgert enthält. (Wir berichteten.)

Erweiterung der Blackjack-Lagerstätte und neue Ziele im Fokus

Das Unternehmen von CEO Cor Coe will sich mit dem größten jemals auf RC Gold durchgeführten Bohrprogramm dieses Jahr vor allem darauf konzentrieren, die Blackjack-Ressource auszuweiten, die in alle Richtungen für Erweiterungen offen bleibt, und weitere Unzen in höhere Ressourcenkategorien zu überführen. Zusätzlich soll weitere bekannte Goldmineralisierung im so genannten Clear Creek Intrusive Complex (CCIC) mit Bohrungen getestet werden, darunter die Eiger-Lagerstätte, die ebenfalls in alle Richtungen offenbleibt, sowie die Zielgebiete Saddle, Rhosgobel, Contact und Pukelman.

Ende vergangenen Jahres hatte Sitka bereits erste eigene Bohrungen auf dem Rhosgobel-Ziel durchgeführt und damit die Tiefe, bis in die Goldmineralisierung bislang nachgewiesen war, erheblich ausgeweitet – auf jetzt mindestens 300 Meter. Das Unternehmen stellte zwei Bohrlöcher fertig, die zahlreiche Vorkommen sichtbaren Goldes enthielten und beeindruckende Abschnitte hoher Goldmineralisierung aufwiesen. Die Analyse erbrachte bis zu 119 Meter mit 1.05 g/t Gold, darunter 37,9 Meter mit 2,05 g/t G und 11,5 Meter mit 4,32 g/t Gold.

Kein Wunder, dass Sitka-CEO Coe die anstehende Bohrsaison mit großer Vorfreude erwartet: „Wir freuen uns sehr, mit den Vorbereitungen für unser Diamantbohrprogramm 2025 bei RC Gold zu beginnen, wobei wir mit einem Winterbohrprogramm einen deutlichen Vorsprung gegenüber der diesjährigen Bohrsaison erzielen wollen“, erklärte Cor Coe, Direktor und CEO von Sitka. „Seit 2022 haben wir RC Gold mit begrenzten Bohrungen von einem ersten Entdeckungsbohrloch zu einer sehr beeindruckenden Goldressource ausgebaut, die das Potenzial hat, beträchtlich zu wachsen. Mit 30.000 Metern an geplanten Bohrungen für 2025, was mehr als das Doppelte der gesamten Bohrungen ist, die wir bisher im Rahmen des Projekts durchgeführt haben, sind wir auf dem besten Weg, RC Gold in diesem Jahr mit umfangreichen Erweiterungsbohrungen in den Lagerstätten Blackjack und Eiger sowie Folgebohrungen in den anderen intrusionsbezogenen Goldzielen innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex, einschließlich der Rhosgobel- und Pukelman-Intrusionen, wo Bohrungen im vergangenen Jahr eine robuste Goldmineralisierung bestätigt wurde, die der in der Lagerstätte Blackjack beobachteten Mineralisierung ähnelt, schnell voranzutreiben.“

Es sieht so aus, als würden Sitka-Aktionäre und Interessenten vor einer spannenden Bohrsaison stehen, die nicht nur in einem geradezu perfekten Goldpreisumfeld stattfindet, sondern auch beginnen wird, bevor die meisten anderen Explorer sich überhaupt vorbereiten können.

