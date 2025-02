Bedenken zu Agrar-Nachfrage lasten auf Bayer, BASF und K+S

vonHS schrieb 03.02.25, 23:03

Eigentlich sind es gute Nachrichten aus der zuletzt recht gebeutelten Pharma-Sparte, die Bayer am Montag bekanntgab, meint EURO AM SONNTAG. Die Leverkusener streben die Zulassungserweiterung eines Hoffnungsträgers der Pharma-Sparte an. Diese könnte helfen, die nahende Patentklippe des Konzerns abzumildern. Die Bayer-Aktie verliert am Montag dennoch kräftig. Die Sorge vor drohenden US-Zöllen lässt die Gewinne der letzten zwei Wochen wieder abschmelzen.



