GSK legen deutlich zu - ganze Reihe positiver Nachrichten

graueeminenz77 schrieb 13.10.24, 13:59

Bei der Lohninflation in diesem Land (Plan 15 Euro Mindestlohn für ungelernte Menschen 🧐) ist man selbst mit 600.000 noch Kleinanleger, aber da beginnt das passive Einkommen mit Dividenden. Es sei denn der Staat denkt sich Mal wieder etwas anderes aus zur Besteuerung. Naja, man kann Kapital auch verlagern, wenn es zu blöd hier wird. Im Grunde hat GSK zu wenig Dividendenrendite, aber das ist dynamisch. Ich damals den Ansatz Astra und GSK zu kaufen mit jeweils über 5% Div.Rendite p.a. , dann aber leider 80% GSK genommen und 20% Astra, dann noch Reckitt Benkiser und Unilever PLC. Das sind die vier britischen Basisinvestments und noch ein wenig Shell. Das bleibt alles so liegen wie gehabt. Besser als Bargeld, weil Sachwerte. Haleon ist aufgrund der niedrigen Dividendenrendite raus. Schade eigentlich dass Glaxo in GSK und Haleon aufgespalten wurde. Ich hätte die Konsumgüter gerne weiter dabei gehabt.