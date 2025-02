BAADER BANK stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. In Bezug auf die Profitabilität habe Bechtle die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Knut Woller am Mittwoch nach den vorläufigen Zahlen des IT-Dienstleisters für das vierte Quartal. Die Dynamik beim Rückgang des Vorsteuergewinns schwäche sich ab. Woller sieht das Glas eher halb voll als halb leer./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 08:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 32,72EUR auf Tradegate (05. Februar 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Knut Woller

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m