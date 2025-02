Bechtle überrascht mit starkem Gewinn: Winkt Anlegern bald das große Comeback?

Auf den Corona-bedingten IT-Boom folgte für den IT-Konzern aus Neckarsulm die Flaute – und mit ihr ein massiver Kursverfall. Noch immer notiert die Aktie weniger als halb so hoch wie ihr Rekordhoch von Ende 2021.

Die Aktien des IT-Dienstleisters Bechtle setzen ihre Erholung fort. Die Bodenbildung der Aktie nimmt langsam Gestalt an, nachdem die Papiere Mitte Januar auf ein Mehrjahrestief unter 29 Euro gefallen waren. In den vergangenen 12 Monaten beläuft sich das Minus auf über 30 Prozent.

Doch nun gibt es erste positive Signale: Die am Mittwoch vorgelegten Eckdaten für 2024 blieben ohne negative Überraschungen, was an den Märkten gut ankommt - die Aktie legt zum Handelsstart fast 4 Prozent zu.

Das Unternehmen hatte die Jahresprognose bereits zurückgezogen und die Erwartungen an die Quartalszahlen schon im Voraus gedämpft. Zwar lagen die Umsätze erneut 5 Prozent unter Konsens, doch das Vorsteuerergebnis übertraf die Erwartungen leicht (+2 Prozent), was auf eine Margenverbesserung um 40 Basispunkte hindeutet. Trotz fehlender Jahresendrallye sieht das Management im Dezember eine leichte Belebung.

Ingesamt ist der Gewinn 2024 im Jahresvergleich um 8 Prozent auf rund 345 Millionen Euro geschrumpft. Die entsprechende Marge ging ebenfalls zurück – von 5,8 Prozent auf 5,5 Prozent.

Für Anleger könnten sich die Wolken mittelfristig wieder verziehen. Analysten von Jefferies halten an ihrer Kaufempfehlung fest, sehen Bechtle aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2025 als echte Chance. Das Kursziel von 50 Euro bedeutet ein Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent zum aktuellen Kurs.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,64 % und einem Kurs von 33,32EUR auf Tradegate (05. Februar 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.





