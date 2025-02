Zoll-Hickhack erwischt Bullen und Bären auf dem falschen Fuß

Auf dem falschen Fuß erwischt

Noch am Freitag hatte ich geschrieben, dass ich sehr gespannt war, was am anstehenden Wochenende passieren würde, ob tatsächlich Zölle beschlossen werden, und wie die Börsen dann in die neue Woche starten werden. „Wahrscheinlich werden einige Anleger auf dem falschen Fuß erwischt“, hieß es dazu (siehe „Erneut nur kurze Rücksetzer durch bekräftigte Zolldrohungen“). Und nun galt dies leider sowohl für die Bullen als auch für die Bären.

Denn nach den Zollbeschlüssen starteten die Aktienmärkte zunächst sehr schwach in die neue Woche. Das dürfte einigen Bullen den Schweiß auf die Stirn getrieben haben. Doch nach der Meldung über die Aussetzung der Strafzölle auf Importe aus Mexiko und Kanada für einen Monat kam es zu sehr dynamischen Kurserholungen, mit denen die Kursverluste in vielen Fällen vollständig aufgeholt und somit nun die Bären gegrillt wurden.

